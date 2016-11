Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League AS Monaco - Tottenham Hotspur, Gruppenphase 5. Spieltag, Dienstag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Monaco hält alle Trümpfe in der Hand. Durch das ungefährdete 3:0 gegen Moskau hat die AS als Spitzenreiter der Gruppe E acht Punkte auf dem Konto und kann bereits mit einem Remis gegen Tottenham ins Achtelfinale einziehen. "Eine tolle Ausgangslage, die wir uns gegen Moskau hart erarbeitet haben", sagte Doppeltorschütze Radamel Falcao, "aber wir müssen noch mal eine große Leistung zeigen, um gegen Tottenham zu bestehen." Die Hotspur stehen nach dem 0:1 gegen Leverkusen mit dem Rücken zur Wand. Vier Zähler Rückstand auf die Monegassen und zwei auf Bayer zwingen die "Spurs", auf Sieg zu spielen. "Großes Taktieren hilft uns nicht weiter", weiß Trainer Ma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League