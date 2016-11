Sky Sport Austria 03:15 bis 05:30 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL Dornbirner EC - EC Villacher SV, 22. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Sechs Pleiten in Serie, im Tableau Sturz auf den vorletzten Rang. Beim Dornbirner EC läuft es alles andere als rund. Bei Rekordmeister Klagenfurt mussten die "Bulldogs" trotz Auftakt nach Maß und zweifacher Führung beim 2:5 die Segel streichen. "Wir werden versuchen, das Tempo etwas rauszunehmen, einfach zu spielen. Und natürlich dürfen wir nicht mehr so viele Chancen auslassen wie zuletzt", hatte Headcoach Dave MacQueen nach dem knappen 3:4 gegen Meister Salzburg am Freitag gesagt. Dornbirn muss das Ruder herumreißen, um den Kurs Richtung Playoffs nicht zu verlieren. Klappt's mit einem Erfolg gegen Villach? Beim letzten Aufeinandertreffen Anfang Oktober siegten die "Adler". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 508 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 04:00 bis 08:30

Seit 88 Min. Princess Blade

Actionfilm

Tele 5 04:05 bis 05:35

Seit 83 Min. Herzdamen

Komödie

3sat 04:36 bis 06:00

Seit 52 Min.