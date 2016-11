MGM 16:45 bis 18:30 Actionfilm Number One USA 1969 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Footballspieler Ron "Cat" Catlan (Charlton Heston) ist seit Jahren als Quarterback bei den New Orleans Saints erfolgreich. Allerdings wird er für den Sport langsam zu alt. Eine Knieverletzung scheint das Ende seiner Karriere zu bedeuten. Auch in der Ehe mit seiner Frau Julie (Jessica Walter) kriselt es. - Ungewöhlich: "Ben-Hur" Charlton Heston als Football-Spieler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlton Heston (Ron "Cat" Catlan) Jessica Walter (Julie Catlan) Bruce Dern (Richie Fowler) John Randolph (Jim Southerd) Diana Muldaur (Ann Marley) G.D. Spradlin (Dr. Tristler) Richard Elkins (Kelly Williams) Originaltitel: Number One Regie: Tom Gries Drehbuch: David Moessinger Kamera: Michel Hugo, Kirk Wooster Musik: Dominic Frontière