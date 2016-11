MGM 15:20 bis 16:45 Actionfilm Jungle - In der Gewalt der Kannibalen RUS 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Da Sergey (Sergey Svetlakov) und Marina (Vera Brezhneva) schon seit Längerem aneinander vorbei leben, beschließen die beiden, mit einem Urlaub frischen Wind in ihre Ehe zu bringen. Doch kaum am exotischen Strand der Pazifikinseln angekommen, folgt ein Streit dem nächsten. Unversehens finden sich die beiden auf einer unbekannten, einsamen Insel wieder. Gar nicht gut, denn schon bald stellen Sergey und Marina fest, dass die Insel von Kannibalen bewohnt wird, die auch prompt Jagd auf das ungleiche Paar machen. - Russische Abenteuerkomödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vera Brezhnewa (Marina) Sergej Swetlakow (Sergei) Originaltitel: Dzhungli Regie: Alexander Wojtinskij Drehbuch: Aleksei Fjodorow, Oleg Malowichko Kamera: Igor Grinjakin Altersempfehlung: ab 12