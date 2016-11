MGM 06:00 bis 07:20 Tierfilm Napoleon - Abenteuer auf vier Pfoten AUS, J 1995 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hundewelpe Krümel träumt davon, die große Welt zu erobern und ändert seinen Namen kurzerhand in Napoleon. Er krabbelt in einen Korb, die Leine löst sich und ab geht die Reise. Er landet mitten in der australischen Wildnis, wo er auf Koala Bären, Kängurus, Riesenechsen und andere merkwürdige Tiere trifft. Doch im Busch lauern auch Gefahren: Eine hinterlistige Katze hat es auf Napoleon abgesehen. Zum Glück gibt es da noch den neunmalklugen Vogel Birdo, der dem tapsigen Vierbeiner immer wieder aus der Patsche hilft. - Bezaubernder Tierfilm über ein Hundewelpen und einen Papagei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Napoleon Regie: Mario Andreacchio Drehbuch: Mario Andreacchio, Michael Bourchier, Mark Saltzman Kamera: Roger Dowling Musik: Bill Conti

