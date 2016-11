Sky Bundesliga 01:45 bis 03:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Dynamo Dresden - SpVgg Greuther Fürth, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die Dresdner "Wundertüte" zeigte sich beim 3:0 in Düsseldorf wieder von ihrer Schokoladenseite. Dynamo lieferte eine perfekte Mannschaftsleistung ohne Schwachpunkte mit einem überragenden Niklas Hauptmann. Der "Kilometerfresser" im Mittelfeld zog geschickt die Fäden und erzielte das 1:0. Und das nach nur 27 Sekunden! Das schnellste Zweitliga-Tor in der Historie der "Schwarz-Gelben". "Es war mein erster Ballkontakt", erklärte der 20-Jährige, "die Kugel fällt mir vor die Füße, ich hau' einfach drauf, ein tolles Gefühl." Ein tolles Gefühl erlebte auch Greuther Fürth gegen Bochum. Nach fünf sieglosen Partien in Serie gewann das "Kleeblatt" 2:1 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie