Fußball: Bundesliga Borussia M'gladbach - 1. FC Köln, 11. Spieltag. Es läuft in dieser Saison einfach nicht rund bei Borussia Mönchengladbach. Vor der Länderspielpause kassierte die Borussia eine herbe 0:3-Klatsche in Berlin. Von den angestrebten Champions-League-Plätzen sind die Gladbacher weit entfernt. "Wir wissen um unsere Situation", sagt Kapitän Lars Stindl. Die Fans stehen trotzdem noch hinter ihrem Team. Das könnte sich allerdings ändern, wenn die Gladbacher auch das Derby gegen den FC verlieren sollten. Die Kölner reisen als starker Tabellen-6. in den Borussia-Park. "Wir wollen den Fans ein emotionales Spiel bieten, mit allem, was dazugehört", verspricht der verletzte FC-Keeper Timo Horn. Moderation: Michael Leopold, Experte: Marcell Jansen