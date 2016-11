Sky Comedy 01:05 bis 02:50 Komödie The Opposite Sex USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Scheidungsanwalt Vince (Geoff Stults) ist ein notorischer Schürzenjäger und hasst es zu verlieren, nicht nur vor Gericht. Bis er die attraktive, frisch geschiedene Jane (Mena Suvari) kennenlernt, die nicht nur eine ähnliche Einstellung zum Gewinnen, sondern auch noch eine Rechnung mit den Männern offen hat. Die beiden lassen sich auf eine ganze Reihe von Wetten und Wettbewerben ein, bei denen der Sieger über das Schicksal des Verlierers entscheiden darf. Doch beide rechnen nicht damit, dass sie sich dabei in ihren Kontrahenten verlieben könnten. - Frecher Geschlechter-Wettstreit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mena Suvari (Jane) Geoff Stults (Vince) Kristin Chenoweth (Mrs. Kemp) Eric Roberts (Mr. Campbell) Jennifer Finnigan (Stephanie) Josh Hopkins (Kenny) Josh Cooke (Kendrick) Originaltitel: The Opposite Sex Regie: Jennifer Finnigan, Jonathan Silverman Drehbuch: Mark Mussina, Steven Sessions Kamera: Jendra Jarnagin Musik: Eric Masunaga Altersempfehlung: ab 12