Sky Comedy 11:55 bis 13:45 Komödie 7 Psychos GB 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Marty (Colin Farrell) kämpft mit einer Schreibblockade. Für sein nächstes Drehbuch sind ihm gerade einmal zwei Worte eingefallen: der Titel "Seven Psychopaths". Mehr gibt weder seine Kreativität her noch die Whiskeyflasche, und so lässt Marty sich von seinem Freund Billy (Sam Rockwell) inspirieren. Spät erst dämmert ihm, dass Billys völlig verrückte Gangsterplots keineswegs frei erfunden, sondern aus seinem Leben gegriffen sind. Billy pflegt mit seinem Komplizen Hans (Christopher Walken) Hunde zu entführen, um danach den Finderlohn einzustreichen. Das geht so lange gut, bis er sich einen Shih Tzu greift, der Charlie (Woody Harrelson) gehört, einem humorlosen Gangsterboss. Auf eine Zeitungsannonce hin, mit der Billy die Recherchen Martys ankurbeln wollte, kreuzt zudem Zachariah (Tom Waits) auf, ein waschechter Psychopath, der Serienmördern nach dem Leben trachtet. Schon das Kinodebüt von Martin McDonagh war ein hintersinniges Vergnügen. Mit "In Bruges" erzählte der Dramatiker eine Gangstergeschichte und sinnierte gleichzeitig über deren Wesen und Bauweise. In "Seven Psychopaths" (Originaltitel) ist diese Meta-Ebene nun sogar ihr eigentlicher Schauplatz. Der Film gibt mit seiner Erzählperspektive laufend Rätsel darüber auf, was innerhalb seiner fiktiven Welt wahr ist, was erfunden, und reflektiert die Unzulänglichkeiten der Erzählung ironisch. Ein weniger feinstoffliches, dabei aber kein bisschen weniger intensives Vergnügen sind die derben Spässe und die träfen Dialoge dieses Filmes, der darüber hinaus mit einer veritablen Starbesetzung einlädt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Farrell (Marty) Sam Rockwell (Billy) Woody Harrelson (Charlie) Christopher Walken (Hans) Tom Waits (Zachariah) Olga Kurylenko (Angela) Abbie Cornish (Kaya) Originaltitel: Seven Psychopaths Regie: Martin McDonagh Drehbuch: Martin McDonagh Kamera: Ben V. Davis Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16