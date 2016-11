Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Küste des Schreckens - Hai-Angriff in Mexiko USA 2010 Stereo 16:9 Merken In puncto Hai-Angriffe zählt die Westküste der USA und Mexikos nicht zu den gefährlichsten Gebieten der Welt. Doch im Sommer 2008 kam es in Südkalifornien und an der mexikanischen Pazifikküste zu einer ungewöhnlichen Häufung von folgenschweren Attacken auf den Menschen. Es gab etliche Todesopfer und Schwerverletzte, und die Medienberichte über weitere Zwischenfälle schienen nicht abzureißen. Die Ereignisse versetzten die Bevölkerung über Wochen in Angst und Schrecken. Anhand von original Nachrichtenmitschnitten, Expertenmeinungen und den Schilderungen direkt Betroffener zeichnet diese Dokumentation den Horror-Sommer nach: Warum waren die Haie gerade zu dieser Zeit besonders aggressiv? ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sharkbite Beach