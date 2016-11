Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Trailblazers: Expedition Wissenschaft Schatten und Licht GB 2016 Stereo 16:9 Merken Rund um den Globus riskieren Wissenschaftler ihr Leben, um in entlegenen Wildnisgebieten bahnbrechende neue Entdeckungen zu machen. Jetzt stehen drei abenteuerliche Expeditionen kurz vor dem Abschluss: Tief unter den Nakanai Mountains auf Papua-Neuguinea kämpfen sich Forscher durch ein dunkles Höhlensystem. Auf der Suche nach seltenen Fledermausarten läuft die Gruppe Gefahr, für immer von der Bildfläche zu verschwinden. In Ecuador erreichen Geologen die Todeszone eines aktiven Vulkans. Am Kraterrand in 3.000 Meter Höhe sollen hochsensible seismische Messgeräte installiert werden. Auf der Jagd nach der DNA eines Riesen-Kaimans legen sich Biologen im bolivianischen Dschungel auf die La In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trailblazers Altersempfehlung: ab 12