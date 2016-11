Discovery Channel 16:40 bis 17:30 Dokumentation Das Alaska-Experiment Gefährliche Beute GB 2008 Stereo 16:9 Merken Der eisige Winter rückt unerbittlich näher, was die Greenhorns des Alaska-Experiments in eine prekäre Lage bringt: Die Städter, die in den Wäldern des riesigen Bundesstaates ums Überleben kämpfen, brauchen einen großen Vorrat an Nahrungsmitteln und Heizmaterial, um diese Jahreszeit zu überstehen. Problem dabei: Fast keiner der Abenteurer hatte je eine Waffe in der Hand. Ihre Erfahrung im Erlegen von Tieren ist gleich Null. Als Bernice plötzlich krank wird, muss Greg doppelt so hart arbeiten, um seine Frau und sich durch den eiskalten Winter zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Out of the Wild: the Alaska Experiment