Discovery Channel 07:00 bis 07:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Die Würfel sind gefallen USA 2007 Stereo 16:9 Merken Stürme wüten weiterhin über der Beringsee. Dennoch ist die Flotte weiter hinter den Schneekrabben her. Die Wizard und die Time Bandit liegen wegen technischen Defekten an Dock. Auf allen Booten spüren die Greenhorns die Härte des Jobs. Auf der Far West Leader können sich zwei Deckhands nicht riechen. Kapitän Greg befürchtet, dass dies noch zu Schwierigkeiten führen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 349 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 109 Min.