Junior 16:05 bis 16:30 Trickserie Mimis Plan Der Fluch des Pharaos CDN 2001-2002 Stereo Russell muss in Geschichte ein Referat übers alte Ägypten halten. Doch obwohl die Zeit drängt, hat er es immer noch nicht fertig. Als Mimi ihn darauf aufmerksam macht, dass gerade eine Ägypten-Ausstellung im Museum von Starfish Bay läuft, erklärt ihr Russell, auf dieser liege ein furchtbarer Fluch. Mimi beschließt, Russell vom Gegenteil zu überzeugen. Gemeinsam mit Elaine schleift sie ihn ins Museum, um ihm zu beweisen, dass die Ausstellung nichts Unheimliches an sich hat. Doch wider Erwarten spielen sich jede Menge unheimlicher Dinge im Museum ab. Unter anderem erwacht ein toter Pharao zum Leben. Mimi und ihre Freunde geraten in Panik. Sie k Sprecher: Jens Wawrczeck (Bradley) Christine Pappert (Elaine) Christian Stark (Jason) Angela Quast (Mimi) Originaltitel: What About Mimi? Regie: Josh Mepham, Collen Holub Drehbuch: Ian Weir Musik: Sarita Baker, Hal Foxton Beckelt