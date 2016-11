Sky Atlantic HD 01:55 bis 03:10 Actionserie Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder Durchbruch GB, USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Unter größter Anstrengung konnte die unterlegene Easy Company dem Ansturm deutscher Panzer standhalten und die belgische Stadt Bastogne befreien. Jetzt gilt es, den Feind aus der strategisch wichtigen Nachbarstadt zu vertreiben. Unter schwerem Bombardement versucht Lipton (Donnie Wahlberg), die Kompanie zusammenzuhalten. Aber die Truppe ist physisch und moralisch am Ende. - Vielfach prämierte Serie um den Kampf der Amerikaner in Europa im 2. Weltkrieg. Produziert von Steven Spielberg und Tom Hanks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Aaron (Pvt. Robert 'Popeye' Wynn) Kirk Acevedo (SSgt. Joseph Toye) Doug Allen (Sgt. Alton More) Jamie Bamber (2nd Lt. Jack Foley) George Calil (Pvt. James 'Moe' Alley) David Crow (Corporal) Michael Cudlitz (Sgt. Denver 'Bull' Randleman) Originaltitel: Band of Brothers Regie: David Frankel Drehbuch: Graham Yost Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16