Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:05 Fantasyserie Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Der Garten der Knochen USA, GB 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Der junge König von Westeros, Joffrey (Jack Gleeson) bestraft Sansa (Sophie Turner) für die Siege ihres Bruders Robb Stark (Richard Madden), der im Norden gegen den Tyrannen rebelliert. Tyrion Lannister (Peter Dinklage), rechte Hand des Königs, und sein treuer Leibwächter Bronn (Jerome Flynn) ringen darum, die Grausamkeit des Königs zu zähmen. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) erreicht unterdessen die Tore des prosperierenden Qarth. - Spektakuläres, prämiertes Fantasy-Epos. Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Sophie Turner (Sansa Stark) Maisie Williams (Arya Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: David Petrarca Drehbuch: Vanessa Taylor Kamera: Martin Kenzie Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16