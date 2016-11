Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:05 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Tut mir leid, ich weiß nicht weiter USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Ruth (Frances Conroy) und George (James Cromwell) wollen sich das Ja-Wort geben. Die Reaktionen ihrer Lieben fallen unterschiedlich aus. Während Nate (Peter Krause) komplett dagegen ist, findet sein Bruder David (Michael C. Hall) es lediglich zum gegenwärtigen Zeitpunkt rücksichtslos. Denn nach wie vor wird Lisa vermisst. Ihr Gatte Nate ertränkt seine Sorgen und Zweifel in Alkohol und vernachlässigt sogar Tochter Maya. - Eine ungewöhnliche Bestatterfamilie und ihre Sorgen: letzte Folge der 3. Staffel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Richard Jenkins (Nathaniel Fisher) Mathew St. Patrick (Officer Keith Charles) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Alan Ball Drehbuch: Alan Ball, Jill Soloway, Nancy Oliver Kamera: Alan Caso Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12