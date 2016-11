Heimatkanal 06:55 bis 08:30 Heimatfilm Einmal noch die Heimat seh'n A 1958 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Zwei Männer, eine Frau: Weil sich Jäger Michael in die Tochter des Oberförsters verguckt hat, zieht er den Zorn seines Kollegen Bertl auf sich. Das bringt ihm neben einer Tracht Prügel weitaus schlimmeres ein: eine zu unrecht erhobene Mordanklage. Michael flieht überstürzt nach Afrika, wo er bei einem Freund als Großwildjäger unterkommt. Doch schon bald zieht ihn sein Herz in die Heimat zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Lenz (Michael) Anita Gutwell (Gerda) Brigitte Antonius (Riki) Jürg Holl (Bertl) Emmerich Schrenk (Alois) Fritz Muliar (Wirt) Vickie Henderson (Amada) Originaltitel: Einmal noch die Heimat seh'n Regie: Otto Meyer Drehbuch: Theodor Ottawa Kamera: Walter Partsch Musik: Karl Götz, Hans Hagen Altersempfehlung: ab 6

