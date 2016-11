Für dieses herausragende Börsen-Drama gewann Michael Douglas seinen zweiten Oscar: Bud Fox ist ein junger Broker an der Wall Street - sein großes Vorbild ist der Börsengigant Gordon Gekko. Als er diesem Insiderinformationen über die Flugzeugfirma liefert, in der sein Vater arbeitet, nimmt ihn Gekko in seinen Stab auf. Bud steigt schnell zu Gekkos Günstling auf. Doch schließlich erkennt Bud die Skrupellosigkeit seines Bosses und beschließt, dem Finanzhai das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen