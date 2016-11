Sky Krimi 23:35 bis 00:35 Krimiserie Kommissarin Lund Folge: 5 DK 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Inzwischen weitet sich die Tätersuche aus: Ein Lehrer der ermordeten Nanna rückt ins Zentrum der Ermittlungen. Kommissarin Sarah Lund lässt sich von ihrer Untersuchung so vereinnahmen, dass Sohn Mark ihr schwere Vorwürfe macht. Inzwischen hat Troels Hartmann die undichte Stelle in seinem Büro ausfindig gemacht. Tief enttäuscht entlässt er seinen engen Mitarbeiter und Leiter der Wahlkampagne Morten Weber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Lars Mikkelsen (Troels Hartmann) Bjarne Henriksen (Theis Birk Larsen) Ann Eleonora Jørgensen (Pernille Birk Larsen) Søren Malling (Jan Meyer) Michael Moritzen (Morten Weber) Marie Askehave (Rie Skovgaard) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Henrik Ruben Genz Drehbuch: Per Daumiller, Søren Sveistrup Kamera: Bo Tengberg Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12