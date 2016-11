Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 539 Die Frau des Kriegers D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Schreckschusspistole verletzt den Journalisten Joachim Roth so stark an der Halsschlagader, dass er verblutet. Eine erste Spur führt die SOKO 5113 zur Familienbetreuungsstelle der Bundeswehr. Roth plante einen Bericht über Frauen von Soldaten, die im Ausland eingesetzt werden. Als sich herausstellt, dass der Reporter dabei die Frauen mehr als nur getröstet hat, bekommt der Fall eine unerwartete Dimension. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Clelia Sarto (Angelika Nachtwei) Thomas Unger (Knut Westphal) Sophia Sonntag (Brigitte Lechner) Amona Assmann (Sofia Nachtwei) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Till Müller-Edenborn Drehbuch: Hubert Eckert Kamera: Simon Zeller und Manuel Steer Musik: Daniel Vulcano