Sky Krimi 16:45 bis 17:40 Krimiserie A.S. - Gefahr ist sein Geschäft Der Test D 1994 Stereo Merken Der kleine Boris Rohde wurde beim Spielen gekidnappt. A.S. soll das Lösegeld übergeben. Sobald der Kleine frei ist, will er den Entführern das Geld wieder abnehmen. Eine lebensgefährliche Aufgabe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Alexander Stein/A.S.) Andrea Sawatzki (Sonja Hersfeld) Brigitte Karner (Marga Rohde) Hanns Zischler (Udo Rohde) Eckhard Heise (Konstantin Rohde) Hanns Zischler (Udo) Originaltitel: A.S. Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Anton Peschke Musik: Klaus Doldinger