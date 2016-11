Sky Action 19:20 bis 20:55 Actionfilm Skate or Die F 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Pariser Skateboarder Mickey und Idriss(Mickey Mahut, Idriss Diop) wollen sich in einem leer stehenden Parkhaus ein Rennen liefern. Dabei beobachten sie, wie offenbar ein paar Drogendealer ihre Konkurrenten erschießen. Als die Killer das mitbekommen, machen sie Jagd auf die beiden Kids. Die flüchten auf ihren Boards quer durch Paris. - Rasante Skateboard-Action mit atemberaubenden Stunts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mickey Mahut (Jérôme) Idriss Diop (Benjamin) Elsa Pataky (Dany) Philippe Bas (Lucas) Passi (Sylla) Rachida Brakni (Sylvie) Virginie Bordes (Marie) Originaltitel: Skate or Die Regie: Miguel Courtois Drehbuch: Chris Nahon, Clelhio Favretto Kamera: Jean-Pierre Sauvaire Musik: Thierry Westermeyer Altersempfehlung: ab 16