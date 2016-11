AXN 01:55 bis 02:25 Comedyserie House of Lies Die Welt ist ein Dschungel USA 2016 16:9 Merken Während Marty an dem Kuba-Projekt feilt, mit dessen Hilfe er doch noch seine Firma an die Kohl-Brüder zu verkaufen hofft, hat Doug unwissentlich den Firmenserver mit Schadsoftware infiziert, was zu einer unerwarteten Entdeckung führt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Michael Cudlitz (Kohl Brother) Glenn Howerton (Seth Buckley) Originaltitel: House of Lies Regie: Helen Hunt Drehbuch: David Walpert, Wesley S. Nickerson III Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16