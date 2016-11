History 02:05 bis 02:55 Dokumentation Geheimakte Amerika Scientology USA 2014 Stereo 16:9 Merken Gegründet von Science-Fiction-Autor L. Ron Hubbard gilt Scientology als eine der meist umstrittenen Glaubensorganisationen weltweit. Prominente wie Tom Cruise oder John Travolta sind bekennende Mitglieder der dubiosen Religionsgemeinschaft. Kritiker verweisen auf die sektenähnlichen Strukturen, Aussteiger erzählen von Gehirnwäschen und penetranten Überwachungsmechanismen. Was spielt sich wirklich hinter den Mauern des Hauptquartiers in Los Angeles ab - was verbirgt Scientology? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gregg Housh (Himself) Forrest J. Ackerman (Himself) Jonathan Adams (Narrator) Jamie Dewolf (Himself) Mark Ebner (Himself) Brian Forbes (Himself) Claire Headley (Herself) Originaltitel: America's Book of Secrets Altersempfehlung: ab 12