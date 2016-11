History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Eisige Kreaturen USA 2015 Stereo 16:9 Merken Sichtungen von kleinen, menschenähnlichen Kreaturen decken sich mit Vermisstenmeldungen aus dem Alaska-Dreieck. Es gibt Vermutungen, dass es einen Stamm bösartiger, fleischfressender Gnome gibt, die im ungezähmten Landesinneren Alaskas umherstreunen. Ken, der ein Experte für seltsame Phänomene ist, und Tommy, ein Spezialist für alaskische Volkskunde, sind davon überzeugt, dass diese archetypische Kreatur Menschen tötet und isst. Das Team folgt einer Spur, die direkt in eine Eishöhle führt, ein angebliches Lager dieser tödlichen Geschöpfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16