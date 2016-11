History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Neue Quellen USA 2015 Stereo 16:9 Merken Seit Erich von Däniken 1968 "Erinnerungen an die Zukunft" veröffentlichte, stellen sich Prä-Astronautiker die Frage, ob die Menschheit wirklich in der Vergangenheit von Außerirdischen besucht wurde. In den letzten Jahren tauchten immer mehr Indizien dafür auf, dass es in der Vergangenheit Einflüsse von Außerirdischen auf der Erde gab. Satellitenbilder haben in Kasachstan Geoglyphen entdeckt, die an die Nazca-Linien erinnern, und mit einem Radar fand man in Machu Picchu uralte Technologie. Es könnte also sein, dass es bald Beweise für das Konzept der Prä-Astronautik geben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens