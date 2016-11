History 10:05 bis 10:55 Dokumentation Geheimakte Amerika Katastrophenplan USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ob Cyberkrieg, Naturkatastrophe oder Virusepidemie - die Liste möglicher Weltuntergangsszenarien ist lang und manche Menschen glauben sogar, der Countdown zum Tag X habe bereits begonnen. US-Experten diskutieren in dieser Folge von "USA Top Secret" was passiert, wenn der Ausnahmezustand eintritt. Inwiefern ist Amerika auf die Bandbreite möglicher Schreckensszenarien vorbereitet? Und warum unterliegen diese Pläne für den Ernstfall der Geheimhaltung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Book of Secrets Altersempfehlung: ab 12