Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Der einsame Planet / Der Geistesblitz USA 2013 Stereo 16:9 HDTV (a) Wander freundet sich mit einem Planeten namens Janet an und ist absolut begeistert von ihr. Sylvia ist jedoch überzeugt davon, dass Janet finstere Absichten hat.(b) Commander Peepers heckt einen Plan aus, um den Planeten Flendar anzugreifen. Doch Lord Hater ist auf der Suche nach völlig neuen Ideen, mit denen er Wander überraschen kann. Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Eddie Trigueros, Dave Thomas