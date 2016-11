Spiegel TV Wissen 22:40 bis 23:25 Reportage Die Reportage Die RADikalen - Grenzgänger auf Pedalen D 2014 Merken Die RADikalen: Sie sind kompromisslos und perfektionistisch. Sie gehen an technische und physische Grenzen und manchmal auch darüber hinaus. Sie sind RADikal. Im Jahr 2014 gibt es in Deutschland 71,3 Millionen Fahrräder. Mehr als 50 Millionen Deutsche radeln, über 30 Millionen mehrmals in der Woche bis täglich, Tendenz steigend. SPIEGEL TV WISSEN porträtiert Innovatoren und Visionäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reportage