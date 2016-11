TNT Comedy 16:15 bis 16:40 Comedyserie King of Queens Vier Männer und eine Hochzeit USA 2004 16:9 Merken Spence versucht, das Herz seiner Exfreundin Denis zurückzugewinnen. Doch dann erfährt er, dass Sie am nächsten Tag in Tennessee ihren neuen Freund heiraten will! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Nick Bakay (Gil) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Tony Sheehan Altersempfehlung: ab 6