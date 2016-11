13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Criminal Minds Der 13. Mai USA 2013 Stereo 16:9 Merken In Kalifornien werden seit Jahren immer kurz vor dem 13. Mai Kindermädchen und ihre Pflegekinder entführt. Während die Kinder innerhalb eines Tages wieder freigelassen werden, haben die Nannys weniger Glück: Sie werden brutal ermordet. Entgegen seines Musters entführt der Täter die Nanny Gina Mendes und ihr Pflegekind Phoebe früher als die vorherigen Jahre. Außerdem lässt er Phoebe nicht binnen seines üblichen Zeitplans frei. Gelingt es Hotch (Thomas Gibson), Rossi (Joe Mantegna) & Co. die beiden rechtzeitig zu finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Douglas Aarniokoski Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16