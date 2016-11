13th Street 20:13 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS Unschuldig USA 2015 Stereo 16:9 Merken Petty Officer Kyle Friedgen (Kelly Blatz) wird beschuldigt, seine Ex-Freundin ermordet zu haben. Wegen eines Verfahrenfehlers ist er wieder auf freiem Fuß. Nun wendet er sich an Gibbs (Mark Harmon) und bittet ihn, seine Unschuld zu beweisen. Unterdessen zeigt sich, dass in der Ehe von Ellie Bishop (Emily Wickersham) einiges im Argen ist. Nach einem klärenden Gespräch mit ihrem Mann findet sie heraus, dass er sie betrogen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Frank Cardea, George Schenck Altersempfehlung: ab 16