13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens In Uniform USA 2008 Stereo 16:9 Immer mehr Frauen melden sich beim FBI. Sie alle sagen aus, vergewaltigt worden zu sein. Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) nehmen die Ermittlungen auf, die alle in die gleiche Richtung führen. Allem Anschein nach hat ein Polizist die Frauen vergewaltigt. Megan (Diane Farr) reagiert bei den anfallenden Rechercheaufgaben sehr emotional, da eine Freundin vor ihr ebenfalls vor einigen Jahren sexuell missbraucht wurde. Mit Hilfe der Zeugenaussage von Josie Biggs (Jenna Gavigan) schafft es Charlie, dem Täter auf die Spur zu kommen. Doch kann er ihn auch dingfest machen? Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Dr. Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Diane Farr (Megan Reeves) Navi Rawat (Dr. Amita Ramanujan) Originaltitel: Numb3rs Regie: Julie Hébert Drehbuch: Julie Hébert Kamera: Matthew Jensen Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16