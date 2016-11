13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Law & Order Wahrheit oder nicht? USA 2007 Stereo 16:9 Merken Verlegerin Serena Darby wird in ihrem Appartement erschlagen aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass die Tat vom Ex-Baseball Profi J.P. Lange begangen wurde. Der Mann wollte ein Buch in Darbys Verlag herausbringen, das den Mord an seiner Ehefrau beschreibt - ein Verbrechen, für das er vor einigen Jahren von Gericht stand. Lange wurde damals freigesprochen und beteuert nach wie vor, kein Mörder zu sein. Dennoch klagt McCoy (Sam Waterston) den Mann wegen Mordes an Serena Darby an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Milena Govich (Det. Nina Cassady) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Mario Van Peebles (Attorney Carsley) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: David Wilcox Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post