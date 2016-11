13th Street 09:45 bis 10:35 Krimiserie Criminal Minds Das Gesetz der Diebe USA 2007 Stereo 16:9 Merken Emiliys (Paget Brewster) Mutter, Botschafterin Elizabeth Prentiss (Kate Jackson), wendet sich in einem Entführungsfall an das Profiler-Team. Die russische Mafia hat angeblich einen russischen Immigranten entführt und stellt Lösegeldforderungen. Die Entführer entpuppen sich dabei als besonders skrupellos: Sie schicken einzelne Körperteile an die Familie des Opfers, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kate Jackson (Ambassador Elizabeth Prentiss) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Jesus Salvador Trevino Drehbuch: Aaron Zelman Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16