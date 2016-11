Syfy 01:45 bis 02:30 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Der Anschlag USA 2004 Stereo 16:9 Merken Als die Botschaft der Erde auf Vulkan durch einen Bombenanschlag zerstört wird, kommt Admiral Forrest (Vaughn Armstrong) ums Leben. Soval (Gary Graham), V'Las (Robert Foxworth) und Stel (Larc Spies) bitten die Crew der Enterprise, sie bei den Ermittlungen zu unterstützen. So macht sich Archer (Scott Bakula) und ein Teil der Crew auf den Weg in die vulkanische Wüste, wo sie die Syranniten suchen - eine Gruppe von Gläubigen, die streng nach den Lehren Suraks lebt. Nach kurzer Zeit erhält T'Pol (Jolene Blalock) einen geheimen Hinweis zum Aufenthaltsort der Sekte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Vaughn Armstrong (Admiral Forrest) Gary Graham (Ambassador Soval) Michael Nouri (Syran / Arev) Robert Foxworth (V'Las) Michael Reilly Burke (Koss) John Billingsley (Dr. Phlox) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Michael Grossman Drehbuch: Garfield Reeves-Stevens, Judith Reeves-Stevens Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12