Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Ein schlechter Plan CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Colonel Sheppard und das Stargate-Team sind nach Atlantis zurückgekehrt. Aber dort erwartet sie bereits das nächste Problem: Die Besatzung des gekaperten Wraith-Schiffes wurde durch das Retrovirus in Menschen verwandelt. Nun muss die Atlantis-Crew entscheiden, was mit den menschlichen Wraith geschehen soll. Unterdessen kündigt sich neuer Ärger ein: Richard Woolsey von der IOA ist eingetroffen, um die Situation in Atlantis genauer unter die Lupe nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Emy Aneke (Lt. Morrison) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith