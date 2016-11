Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Z Nation Die Schwestern der Barmherzigkeit USA 2014 Stereo 16:9 Merken In einer zunächst paradiesisch anmutenden Frauenkommune in Utah finden Mack (Michael Welch) und Addy (Anastasia Baranova) endlich wieder mit der anderen Gruppe zusammen. Doch die Kommunen-Chefin Helen (Kelly McGillis) will nur die drei Frauen in die Gemeinschaft aufnehmen, da Männer in ihren Augen grundsätzlich böse sind. So werden Jungs mit 13 Jahren gezwungen, die Kommune zu verlassen. Als es zu einem Mord kommt, ist das Kommunen-Idyll endgültig zerstört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Everett Scott (Charles Garnett) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack Thompson) Anastasia Baranova (Addy Carver) Harold Perrineau (Mark Hammond) Originaltitel: Z Nation Regie: Rachel Goldenberg Drehbuch: Jennifer Derwingson Kamera: Alexander Yellen Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 18