Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Haus des Quark USA 1994 Stereo 16:9 Durch einen Unfall kommt in Quarks Bar ein Klingone ums Leben. Quark behauptet, ihn im Zweikampf getötet zu haben. Da erscheint dessen Witwe, die Klingonin Grilka. Sie braucht einen Mann, um sich Haus und Titel sichern zu können: Quark ist der Auserkorene. Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Les Landau Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Richard Bellis Altersempfehlung: ab 6