Syfy 12:30 bis 13:20 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Metamorphosis USA 2003 Stereo 16:9 Merken Das SG-1 Team erfährt von einer russischen Delegation, dass die Königin der Goa'uld, Nyerti (Jacqueline Samuda), Tests mit menschlicher DNA durchführt. Anscheinend will sie Superkämpfer entwickeln. O'Neill (Richard Dean Anderson) und seine Crew machen sich auf den Weg zum Heimatplaneten eines Mannes, der bereits an den Folgen der Versuche gestorben ist. Dort angekommen, werden sie von den Bewohnern gefangen genommen. Diese glauben, dass Nyerti sie durch die Tests von einer Krankheit geheilt hat und bringen das SG-1 Team zur Königin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'C) Don Davis (General Hammond) Jacqueline Samuda (Nirrti) Alex Zahara (Eggar) Corin Nemec (Jonas Quinn) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter Deluise Drehbuch: James Tichenor Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12