Animal Planet 02:10 bis 02:55 Dokumentation Dr. Dee: Tierärztin in Alaska Operation im Waschsalon USA 2015 Merken Wenn Dr. Dee Hausbesuche in abgelegenen Dörfern macht, kann sie nur das Equipment mitnehmen, das ins Flugzeug passt. Heute fliegt die Tierärztin ins 370 Kilometer entfernte Ruby, ein kleines Dorf am Yukon River mit etwa 170 Einwohnern. Die Behandlungen und OPs werden im hiesigen Waschsalon durchgeführt. Die Aufwachstation ist in den Duschräumen. Boston Terrier Nemo soll heute sterilisiert werden, weil er ein echter Schürzenjäger ist und am laufenden Band Welpen zeugt. Doch die OP ist komplizierter, als gedacht. In der Klinik, in Fairbanks, hält Doktor Terry währenddessen die Stellung. Hier kommt Shepherd-Rüde Ryder mit bösen Schürfwunden in die Notaufnahme. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. Dee: Alaska Vet