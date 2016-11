Animal Planet 17:10 bis 18:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Die Liebes-Laube USA 2013 Merken Love is in the air! In dieser Episode konstruieren Pete Nelson und sein Team im Geäst einer 300 Jahre alten Douglasie ein zweistöckiges Flitterwochen-Baumhaus mit Wohn- und Schlafzimmer, Queensize-Bett und Balkon. Zur Feier des Tages werden in der Hochzeitssuite Champagner und Erdbeeren gereicht. Absolutes Highlight des Luxusdomizils für frisch Verliebte ist jedoch ein 60 Meter hoher Ausguck in der Baumkrone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters