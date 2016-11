Animal Planet 12:40 bis 13:25 Dokumentation Dr. Dee: Tierärztin in Alaska Der Jungfernflug USA 2015 Merken Seit über 30 Jahren lebt Dr. Dee in Fairbanks, Alaska, und betreibt eine Tierklinik. Manche Patienten leben so abgeschieden, dass sie den Pilotenschein gemacht hat, um die Behandlungen durchführen zu können. Heute wird Border Collie Riley auf eine OP vorbereitet. Die 12-jährige Hündin wird schon länger in der Praxis behandelt, doch seit einem Monat geht es ihr sehr schlecht. Sie hat schlimmen Husten und an Gewicht verloren. Dr. Dee muss eine Gewebeprobe nehmen, um eine Diagnose zu stellen. Bei einem ähnlichen Fall hatte sie bei der OP Stachelschweinborsten in der Brusthöhle gefunden und konnte dem Hund helfen. Nun beten alle, dass Riley auch zu retten ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. Dee: Alaska Vet