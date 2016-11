Animal Planet 07:15 bis 08:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Do it yourself! USA 2015 Merken Ein Baumhaus-Workshop für Highschool-Absolventen: Pete Nelson und sein Team haben eine großartige Idee ausgeheckt. Sie geben ihr Know-how an wissbegierige Studenten weiter. Die Gruppe wird normalerweise von erfahrenen Schreinern und Baumeistern unterrichtet und konstruiert Häuser für Obdachlosensiedlungen in Seattle. Nun lernen die Jugendlichen obendrein, wie man Unterkünfte ins Geäst von riesigen Bäumen zimmert. Vom ersten Entwurf bis zur letzten Schraube: Einen besseren Lehrer als Pete könnten die Schüler für das wohltätige Projekt kaum finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

