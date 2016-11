Kinowelt 04:20 bis 06:20 Actionfilm Hot Fuzz GB, F, USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nicholas Angel ist Londons wohl bester Polizist. Das bringt allerdings ein Problem mit sich: Er lässt dadurch all seine Kollegen und seine Vorgesetzten schlecht aussehen und demoralisiert damit die Truppe. Daher "befördert" ihn sein Chef kurzerhand und versetzt ihn damit in das kleine und beschauliche Kaff Sandford. Dort hat er mit seinem übermotivierten aber leicht dümmlichen Kollegen Danny Butterman, der gerne Mel Gibson wäre, nicht mehr zu tun, als Katzen von Bäumen zu retten oder auf Gartenpartys für Ordnung zu sorgen. Denn in Sandford rühmt man sich, eine Verbrechensrate von null zu haben. Dafür ist die Unfallzahl ungewöhnlich hoch, wie Angel bald auffällt. Als er dieser mysteriösen Tatsache auf die Spur geht, deckt Nicholas eine Verschwörung auf und kann endlich wieder das actionreiche Cop-Dasein ausleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Pegg (Nicholas Angel) Nick Frost (Danny Butterman) Jim Broadbent (Frank Butterman) Timothy Dalton (Simon Skinner) Paddy Considine (Andy Wainwright) Rafe Spall (Andy Cartwright) Edward Woodward (Tom Weaver) Originaltitel: Hot Fuzz Regie: Edgar Wright Drehbuch: Edgar Wright, Simon Pegg Kamera: Jess Hall Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 509 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 04:00 bis 08:30

Seit 89 Min. Princess Blade

Actionfilm

Tele 5 04:05 bis 05:35

Seit 84 Min. Herzdamen

Komödie

3sat 04:36 bis 06:00

Seit 53 Min.