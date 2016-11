Kinowelt 20:15 bis 21:40 Komödie The Producers - Frühling für Hitler USA 1967 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Oscar® Nominiert für zwei Golden Globes Broadway-Produzent Max Bialystock steht kurz vor dem Ruin, doch die Idee seines Buchhalters Leo Blooman verspricht Rettung: Ein letzter Flop soll Investorengelder bringen und die Flucht ins Ausland ermöglichen. Mit dem verrückten Drehbuchautor und Altnazi Franz Liebkind, dem völlig überforderten Regisseur Roger De Bris und dem Hippie Lorenzo St. DuBois als Schauspieler soll der Film von vorne herein zum Scheitern verurteilt sein. Doch die Hitler-Revue wird zum Überraschungserfolg. Mel Brooks' Erstling ist eine respektlose und urkomische Persiflage auf die Broadway-Unterhaltung, die aufgrund ihrer Thematik erst 1976 mit acht Jahren Verspätung in die Kinos kam. Ausgezeichnet mit dem Oscar® für das Beste Drehbuch. In der Liste der 100 witzigsten amerikanischen Filmkomödien aller Zeiten des American Film Institute belegte "The Producers" 1998 den 11. Platz. DIE ZEIT schreibt: "'Frühling für Hitler' ist ein einziger grandioser 'sick joke' über die korrupten Verhältnisse im kommerziellen amerikanischen Theater, zugleich auch ein extravagantes Dokument für den verzückten Teutonen-Hass des Filmemachers Mel Brooks." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zero Mostel (Max Bialystock) Gene Wilder (Leo Bloom) Kenneth Mars (Franz Liebkind) Estelle Winwood (Hold Me, Touch Me) Reneé Taylor (Eva Braun) Dick Shawn (Lorenzo St. DuBois (L.S.D.)) Barney Martin (Göring) Originaltitel: The Producers Regie: Mel Brooks Drehbuch: Mel Brooks Kamera: Joseph F. Coffey Musik: John Morris Altersempfehlung: ab 12