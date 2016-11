Kinowelt 15:15 bis 16:55 Drama Heller Wahn D, F 1983 16:9 20 40 60 80 100 Merken OCIC Award, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Einerseits: Olga. Sie ist eine sehr selbständige und souveräne Frau, umgeben von vielen Menschen und eingebettet in deren Aufmerksamkeit und Zuneigung. Andererseits: Ruth. Sie hat Angst vor Menschen und flüchtet in Museen, wo sie Bilder großer Meister kopiert - in schwarz/weiß. Diese beiden unterschiedlichen Frauen lernen sich per Zufall in einem Ferienhaus in der Provence kennen, kommen sich - trotz ihrer Unterschiede - näher und werden enge Freundinnen. Die Kraft, die aus ihrer Freundschaft entsteht, erschreckt und verunsichert die Männer in ihrer Umgebung. Alle fühlen sich bedroht, einer verliert die Nerven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hanna Schygulla (Olga) Angela Winkler (Ruth) Peter Striebeck (Franz) Christine Fersen (Erika) Franz Buchrieser (Dieter) Wladimir Yordanoff (Alexej) Agnes Fink (Mutter) Originaltitel: Heller Wahn Regie: Margarethe von Trotta Drehbuch: Margarethe von Trotta Kamera: Michael Ballhaus Musik: Nicolas Economou