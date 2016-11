Kinowelt 08:55 bis 10:40 Komödie Her mit den kleinen Engländerinnen F 1976 16:9 20 40 60 80 100 Merken In die Schule zu gehen bedeutet für Alain und Jean-Pierre reine Zeitverschwendung. Beide haben nur noch Mädchen im Kopf. Auf Partys zu gehen, ist wesentlich cooler als Vokabeln zu lernen. Als sie durch die Englischprüfung sausen, stellen ihnen die Eltern ein Ultimatum. Zur Aufbesserung ihrer Sprachkenntnisse werden die beiden nun nach England geschickt. Doch auch hier sind die Mädchen ausnehmend attraktiv und Alain und Jean-Pierre können den "Ablenkungen" ein weiteres Mal nicht widerstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rémi Laurent (Alain) Stéphane Hillel (Jean-Pierre) Véronique Delbourg (Claudie) Sophie Barjac (Veronique) Julie Neubert (Carol) Rynagh O'Grady (Doreen) Aïna Walle (Britt) Originaltitel: A nous les petites Anglaises Regie: Michel Lang Drehbuch: Michel Lang Kamera: Daniel Gaudry Musik: Mort Shuman