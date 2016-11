Kinowelt 07:10 bis 08:55 Krimi No Man's Land USA 1987 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der junge Polizist Benjamin Taylor wird undercover in eine Bande von Autodieben eingeschleust. Er soll die Identität der Autodiebe herausfinden, die auch den Tod eines Polizisten auf dem Gewissen haben. Bei seiner Undercoverarbeit lernt er den smarten und reichen Bandenchef Ted Varrick und dessen Schwester kennen. Das luxuriöse Leben, das die beiden mit ihrer Gang führen, ebenso wie Varricks Schwester Ann gefallen Benjamin nur zu gut. Es kommt zur Freundschaft zwischen den beiden Männern und Benjamin muss sich entscheiden, auf welcher Seite des Gesetzes er nun stehen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Ted Varrick) D.B. Sweeney (Benjy Taylor) Lara Harris (Ann Varrick) Randy Quaid (Vincent Bracey) Bill Duke (Malcolm) R. D. Call (Frank Martin) Arlen Dean Snyder (Curtis Loos) Originaltitel: No Man's Land Regie: Peter Werner Drehbuch: Dick Wolf Kamera: Hiro Narita Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 16

